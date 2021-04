‘Met het koninklijk gezin aan tafel, Eva Jinek zou er een moord voor doen’, burgemeester Jorritsma enthousiast over Koningsdag

EINDHOVEN - ,,We gaan geschiedenis schrijven”, klinkt het zonder enige twijfel. Aan het woord is burgemeester John Jorritsma die de koning en zijn gezin dinsdag mag ontvangen tijdens Koningsdag in Eindhoven. Te duur of een feestje voor de elite? Onzin, zo stelt hij. ,,Dit wordt een feest voor de hele stad en we gaan een kant van het gezin zien die we nog niet kennen.”