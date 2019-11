Met inschrijving voor warme saneringsregeling kopen varkenshouders ook tijd

VIDEO Wonderfull Days met Charly Lownoise en Mental Theo in Klokgebouw

24 november EINDHOVEN - Het waren dit weekend Wonderfull Days in het Klokgebouw in Eindhoven. Niet alleen voor de 10.000 bezoekers, maar ook zeker voor Charly Lownoise en Mental Theo die vrijdagavond en zaterdagavond hun 25-jarig jubileum vierden. De zaterdagavond was met 6500 bezoekers helemaal uitverkocht. Een later toegevoegde show op vrijdagavond trok 3500 bezoekers.