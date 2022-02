Met je elektrische auto is het zoeken naar een oplaadpunt, kritiek op trage uitbreiding laadpalennetwerk

Schmidt wil nieuw gras in het Philips Stadion, waar inmiddels bijna wordt gevoetbald op een veldritpar­cours

De grasmat in het Philips Stadion zag er zondagmiddag na PSV-sc Heerenveen nog net niet uit alsof een peloton veldrijders met elkaar de strijd had aangebonden. Heel veel beter was de situatie ook niet. In jaren lag het veld er niet zo slecht bij, iets wat mede is veroorzaakt door regenval en een behoorlijk aantal wedstrijden. Over twee weken speelt PSV pas weer thuis, maar trainer Roger Schmidt wil dat de club niks aan het toeval overlaat.

20 februari