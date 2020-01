Met je talent de markt op

Arnold Raaijma­kers uit Eindhoven raadslid van het jaar

21:01 EINDHOVEN - De Eindhovense PvdA’er Arnold Raaijmakers is uitgeroepen tot raadslid van het jaar. Raaijmakers kreeg die titel vanwege zijn dossierkennis en deskundigheid op tal van terreinen, zijn overkoepelende visie, zijn betrokkenheid bij het wel en wee in de stad en om zijn kritisch houding in lastige en financieel complexe dossiers als het Muziekgebouw, ook als het om PvdA-wethouders gaat.