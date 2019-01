Met kaartje Love and Marriage Beurs Eindhoven naar andere trouwbeurs

EINDHOVEN - Mensen die kaartjes hebben gekocht voor de inmiddels geannuleerde Love and Marriage Beurs in Eindhoven kunnen hiermee terecht op een van de Wishes and Weddings Trouwevents. Dat heeft de organisatie van laatstgenoemde beurzen besloten om gedupeerde bezoekers tegemoet te komen.

De Love and Marriage Beurs in het Beursgebouw werd eerder deze week plotsklaps geannuleerd. Of deelnemers en mensen met een kaartje hun geld nog terugkrijgen is maar zeer de vraag. De organisatie is onbereikbaar en de website uit de lucht.

Horst aan de Maas

Dit jaar staan er nog zes Wishes and Weddings Trouwevents gepland. De eerstvolgende is op zondag 27 januari in Parkhotel Horst in Horst aan de Maas. Normaal gesproken betalen koppels 25 euro maar met een kaartje van de Love and Marriage Beurs mogen ze dus gratis naar binnen. Volgens mede-organisator Antoinette Zunnebeld is het voor bezoekers al vervelend genoeg dat ze dit weekend niet naar de Eindhovense beurs kunnen. ,,Mensen die bezig zijn met hun trouwdag, plannen dit soort bezoekjes vaak al ver van te voren.”

Schrijnende gevallen