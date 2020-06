Met kleine stapjes gaan de verpleeghuizen in de regio verder open: ‘Het moet wel verantwoord’

Verpleeghuizen in de regio zijn druk bezig met de verdere versoepeling van de bezoekregels, die vanaf maandag ingaat. Met name het aantal bezoekers per bewoner wordt verruimd. Dat is een maand eerder dan aanvankelijk de bedoeling was. Maar er gelden nog steeds stevige voorzorgsmaatregelen, zoals een registratieplicht voor bezoekers, screening bij de ingang, en desinfectie-voorschriften.