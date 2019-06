Met man en macht aan het werk om stormschade in Eindhoven op te ruimen

,,We wisten natuurlijk van tevoren dat het een rommeltje zou worden, maar dit weer was wel heel extreem", zegt Stijn Michiels, chauffeur op de containerwagen. ,, Dinsdag had onze baas al gevraagd wie beschikbaar waren die avond en nacht. We stonden dus eigenlijk al in de startblokken. Terecht, zo bleek, want die nacht moesten we meteen al met drie ploegen vol aan de bak.”