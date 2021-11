Met miljoenen van het rijk zet Eindhoven extra stap in aanpak leerachterstand door corona

Scholieren hebben fikse leerachterstanden opgelopen tijdens de coronacrisis. Basisscholen waren in totaal dertien weken helemaal dicht. Middelbare scholen bleven nog langer helemaal dicht (negentien weken).

Kwetsbare kinderen getroffen

Eindhoven constateert dat de impact op scholieren weliswaar groot is geweest maar dat hun veerkracht ook groot is. Met het overgrote deel van de jongeren gaat het nog steeds goed. Maar problemen die er al waren zijn versterkt: een deel van de kwetsbare kinderen is nog kwetsbaarder geworden.

Minister Slob stelde in totaal 5,8 miljard euro beschikbaar voor een aanpak van de onderwijsachterstanden. Het meeste geld gaat naar scholen die per leerling een bedrag krijgen dat ze vooral gebruiken om extra personeel te vinden, les te geven in kleine groepjes of maatregelen voor het welzijn van de leerlingen. Gemeenten krijgen ook geld en voor Eindhoven komt dat neer op 4,6 miljoen euro.

Kritiek op aanpak minister

Scholen en gemeenten zijn blij met het geld maar zijn ook kritisch op de aanpak van de minister. Zo moet het geld in twee jaar zijn uitgegeven terwijl er ook nog een lerarentekort is. Ook is het geld alleen bedoeld voor het basis- en voortgezet onderwijs en niet voor het mbo dat ook zwaar getroffen is.

De Eindhovense wethouder Stijn Steenbakkers onderschrijft de kritiek. ,,Dit werkt zo niet. We zien dat we het geld niet binnen twee schooljaren kunnen uitgeven. Geef ons tot 2025 de tijd’’, zegt hij. ,,Er komt in één keer een hoop geld terwijl we structureel een tekort hebben. Ik wil geen vuurpijl de lucht in schieten die dan verdwijnt. We willen een structureel effect bereiken.’’

Eigen accenten

Door zelf bijna 1 miljoen euro bij te leggen, kan Eindhoven zelf extra accenten plaatsen. Het gemeentegeld gaat bijvoorbeeld naar het Summa College (mbo) dat het gesprek op school over burn-out- en angstklachten normaal wil maken. En Eindhovense scholen kunnen nu al rekenen op voortzetting van de steun in het schooljaar 2023-2024.

Een proef op basisschool de Korenaar waar kinderen met het syndroom van Down regulier onderwijs volgen wordt met het geld uit Den Haag verlengd tot 2023. En ook een proef op de Mytylschool waar gehandicapte leerlingen experimenteren met een collectief zorgbudget gaat ook twee jaar langer door.