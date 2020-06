Met miljoenenschuld Evoluon lijkt bankroet op til

Go Sharing doet Doornak­kers-West en Berckel­bosch in de ban na 'veel vernielde scooters’

7:11 EINDHOVEN - Deelscooterservice Go Sharing doet twee Eindhovense wijken vanaf donderdag in de ban. De naast elkaar gelegen wijken Doornakkers-West en Berckelbosch zijn weliswaar nog wel bereikbaar, maar ritten kunnen in die wijken niet meer beëindigd worden. In de genoemde wijken treft Go Sharing veel vandalisme en vernielingen aan haar scooters aan. Dat heeft het bedrijf per mail aan haar app-houders laten weten.