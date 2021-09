Met negental verdachten is terrorismezaak Eindhoven uitzonderlijk groot: ‘Je hebt nooit de garantie dat het voorbij is’

Eindhoven een terroris­tisch broeinest? Een duik in het verleden

7:05 EINDHOVEN - De politie hield donderdag in Eindhoven liefst negen verdachten aan die zich bezig zouden houden met het voorbereiden van een aanslag. Is Eindhoven een terroristisch broeinest? In het verleden waren er wel verschillende signalen van radicalisering en mogelijk terrorisme. Een overzicht: