Met oranjerie en vlindermozaïek: oud schoolgebouw De Korenaar wordt omgebouwd tot appartementen

De Korenaar is al sinds het schooljaar 2019/2020 vertrokken uit het pand op de Vitruviusweg en heeft zijn intrek genomen in een spiksplinternieuw gebouw op de Gerretsonlaan. In het oude schoolgebouw zitten nu nog antikraak-bewoners.

Collectief Duurzaam Wonen is na inschrijving geselecteerd door de gemeente Eindhoven om zijn gepresenteerde plannen verder uit te werken. Collectief Duurzaam Wonen bestaat uit vier particuliere partijen die samen de ontwikkeling en bouw gaan realiseren: Reuvers Ontwikkeling & Bouw, Goeth Vastgoed, projectontwikkelaar Accretio Vastgoed en Equilibre Holding.

Plan De Vlinder bestaat uit 51 koopappartementen, verdeeld over drie woonblokken met maximaal vier woonlagen. Het schoolgebouw met de karakteristieke trappenhuizen blijft behouden. Het lage gebouw tussen de trappen maakt plaats voor een oranjerie met 6 meter hoge glazen wanden. Er komen twee nieuwe woonblokken, zodat een U-vorm ontstaat met in het midden een openbare binnentuin met wandelpaden. De levensloopbestendige appartementen zijn bedoeld voor starters en senioren, eenpersoonshuishoudens en tweeverdieners.

Quote De stijl van het oude gebouw blijft zoveel mogelijk behouden Janneke Kerkhof, Reuvers Ontwikkeling & Bouw

,,De stijl van het oude gebouw blijft zoveel mogelijk behouden. We brengen het naar de tijd van nu. Bij de toe te voegen gebouwen is rekening gehouden dat het past bij de gebouwen in de omgeving”, licht Janneke Kerkhof van Reuvers toe. De woningen zijn circulair, energiezuinig, gasloos en klimaatrobuust.

De Vlinder is vernoemd naar een mozaïek met vlinder in het schoolgebouw. Dit originele mozaïek komt straks terug in de vloer van de oranjerie en in het groen op het dak. Ook het groen in de omgeving is een belangrijk onderdeel van de woonbeleving. De bomen rondom de school blijven behouden met daaronder heesterhagen. Het hekwerk verdwijnt en zo is de verbinding met de groene omgeving weer terug.

Eind dit jaar start de verkoop. Als de omgevingsvergunning rond is, kan de bouw de tweede helft van volgend jaar beginnen en zijn, naar verwachting, een jaar later de appartementen klaar.

De helft in het middensegment

,,Met de gemeente is afgesproken dat de prijs van ruim de helft van de appartementen in het middensegment komt te liggen, tussen de 200.000 tot 360.000 euro. Binnenkort gaan we in gesprek met een makelaar voor de precieze prijsstelling”, vertelt Paul Wels van Collectief Duurzaam Wonen.

Eerder dit jaar zijn wijkbewoners al ingelicht via een wijkinfo en konden zij aansluiten bij een onlinebijeenkomst waar de plannen zijn toegelicht. Wels: ,,De bijeenkomst is goed bezocht. We hebben veel positieve reacties ontvangen. De mensen vinden het een mooi complex, dat mooi ingepast is in het groen.”

Omwonenden krijgen op korte termijn een uitnodiging voor een tweede onlinebijeenkomst voor het laatste nieuws en ontwikkelingen.

Meer informatie staat op devlindereindhoven.nl.

