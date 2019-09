Met overlijden van Thijs Verkaart verliest Woensel warm persoon

Drie dagen na het overlijden van Thijs Verkaart plaatst raadslid Samir Toub een lang bericht op Facebook (zie hieronder). Hij voelde sterk de behoefte om te delen wie Thijs was en wat hij voor de stad heeft betekend. Met wat hij er via de telefoon aan toevoegt en wat Thijs' vrouw Netty vertelt, ontstaat het beeld van een energieke en altijd actieve man, totdat hij in januari geconfronteerd werd met lymfeklierkanker. Een jaar eerder hadden hij en Netty samen nog de vrijwilligersoorkonde van de gemeente ontvangen omdat ze 25 jaar vrijwilliger waren bij de bewonerscommissie Garnichweg/Hosingenhof en Stichting Leefbaarheidsteam 't Hool.

Tegen Netty zei Thijs: 'Zonder jou lukt het niet.' Zij erkent dat ze er meestal bij was. ,,Maar hij liep steeds voorop, had de ideeën, sprak de mensen aan." Dat merkte Toub ook. ,,Thijs speelde Sinterklaas en vroeg of ik zwarte piet wilde zijn. Dat zou ik nooit doen, maar hem kon ik dat niet weigeren." Verkaart kende de stad op zijn duimpje, want voordat hij veertien jaar geleden met pensioen ging, was hij buschauffeur bij Hermes. En de stad en zeker de wijk kende hem. Ook de laatste maanden kwamen ze hem thuis opzoeken. Onder hen ook Toub. Ze leerden elkaar kennen toen Toub wijkcoördinator was in 't Hool. Toub 'maakte dan oorlog' bij zijn collega's in de raad om geld los te krijgen voor de initiatieven van Verkaart. Want hij investeerde ook zijn tijd en energie. Dat dwong ook respect af bij de jongeren.