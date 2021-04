Met picknickmand op safari in het Wasven in Eindhoven

Nieuw bijvoorbeeld is de mogelijkheid om een picknickmand klaar te laten zetten, die gevuld is met allerlei producten van eigen grond, kas, bakkerij en gasterij. Met de picknickmand in de hand kunnen bezoekers een mooie wandeling maken, op ‘safari’, in het Groendomein. Ook zijn er zoekkaarten, speurtochten en knapzakjes voor de kinderen gemaakt. De picknickmanden en knapzakjes dienen van tevoren gereserveerd te worden via de website.

De tijdelijke winkel in de tent op het terrein, waar producten verkocht worden die onder andere gemaakt zijn in de bakkerij, is ook opnieuw ingericht. Vaste klant Kees is zeer tevreden met de nieuwe uitstraling van de tent: ,,Compact en lekker overzichtelijk. Het brood wat ik hier koop is gemaakt van rogge die hier groeit. Die rogge wordt vervolgens tot meel gemalen bij de Genneper Molen. De bakkers van de bakkerij hier bakken er dan dit brood van, het Akkertje. Hoe biologisch wil je het hebben.”

Samenwerking met Local Food

Vrijwilligster Caroline Beer werkt al vijfenhalf jaar met veel plezier in de winkel. ,,Die voelt nu echt als een landwinkel. Uiteraard is dit een tijdelijke oplossing, als alles weer mag gaan we weer verkopen vanuit de bakkerijwinkel. En bovendien zijn we ook een samenwerking aangegaan met Local Food Eindhoven. Die werkt met kleinschalige boeren, bakkers, slagers, brouwers en andere ambachtelijke voedselproducenten in en rond Eindhoven. Via hun website zijn onze producten nu iedere dag te verkrijgen, zo handig”, vertelt ze.

Daarnaast hebben medewerkers en vrijwilligers met bedrijfsvrijwilligers van De Lage Landen een communicatiestrategie bedacht via het zogenaamde ‘Community coach project’. Daar is een nieuwe slogan uit voortgekomen: ‘Wij zijn het Wasven. Groen in alles wat we doen’ en een nieuwe overzichtelijke website.

Medewerkers en vrijwilligers nodigen iedereen uit om op een verantwoorde manier een kijkje te komen nemen en te genieten van deze bijzondere plek in Eindhoven. De gasterij-afhaaltent is dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur geopend. En vergeet ook zeker niet om de pasgeboren lammetjes te bewonderen.