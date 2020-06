Met versoepeling schiet horeca niet erg veel op, Muziekgebouw ziet wel kansen voor concerten

De horeca in Eindhoven reageert gematigd positief over de versoepeling die woensdagavond bekend werd gemaakt. ,,Het is beter dan de eerder aangekondigde verruiming naar honderd bezoekers, maar in de praktijk maakt het vaak geen verschil”, aldus Ruud Bakker van de Eindhovense afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. ,,Veruit de meeste zaken kunnen binnen de huidige regelgeving toch al niet meer dan honderd gasten ontvangen. Liever krijgen we goedkeuring voor smart distancing. Geen verplichte anderhalve meter afstand maar afstand houden met het gezonde verstand.” Bakker hoopt dat het op korte termijn in ieder geval mogelijk wordt om buiten met meer dan twee mensen aan een tafeltje te zitten. ,,Iedereen roept dat het besmettingsgevaar buiten minimaal is, dan moet je toch ook met vier of zes mensen aan een tafeltje kunnen zitten.”

Vooral omzet door terrassen

Dat laatste hoopt ook Geert Blenckers. Volgens de horeca-ondernemer met veel zaken in Eindhoven en Helmond, zal de horeca het de komende tijd toch vooral van het terras moeten hebben. ,,In veel van mijn zaken kan ik binnen dertig mensen al niet kwijt dus dan heb je ook niets aan een verdere versoepeling.”

De versoepeling voor het aantal bezoekers geldt ook voor bijeenkomsten buiten. In theorie dus ook voor evenementen. Blenckers verwacht die voorlopig nog niet te organiseren. ,,Er zijn nog zoveel beperkingen dat het commercieel niet interessant is. In een tijd dat je vooral aan het overleven bent, ga je geen nieuwe financiële risico's nemen. In oktober organiseren we altijd de bluesroute in Helmond. Wellicht is dat in een aangepaste vorm mogelijk.”

400 bezoekers in de grote zaal

De verdere versoepeling van het maximum aantal bezoekers is bij het Muziekgebouw Eindhoven wel goed gevallen. ,,De zomer is traditioneel rustig maar vanaf september zien we weer kansen", aldus directeur Wim Vringer. ,,De afgelopen maanden zijn er al diverse scenario's uitgedacht en we hebben samen met de TU/e een coronaproof zaalindeling gemaakt. Afhankelijk van of mensen alleen of met het gezin komen kunnen we 300 tot 400 bezoekers kwijt in de grote zaal. Eenderde van de normale capaciteit. De bedoeling is dat artiesten of bands twee kortere optredens achter elkaar geven zodat we toch nog zo'n 700 bezoekers kunnen verwelkomen. Kostendekkend is het dan nog steeds niet maar het is beter dan een zaal met honderd man. Dan moet er wel erg veel geld bij.”