Met voetbalshirt strijden tegen ALS

De VoetbalShirtWeek zorgde de afgelopen jaren vooral voor kleurrijke taferelen bij het Summa College. ,,Shirts van onder meer Ajax, PSV en Feyenoord waren een week lang naast elkaar te zien”, zegt docent Rob van Moorsel uit Maarheeze. Na een indrukwekkende gastles over ALS, voor studenten van het Summa College welzijn en zorg in Eindhoven, nam hij in 2018 samen met collega Evert Daams het initiatief voor de VoetbalShirtWeek. Van Moorsel: ,,We hebben ons daarbij laten inspireren door Football Shirt Friday. Hiermee wordt in Engeland geld voor kankeronderzoek ingezameld.”