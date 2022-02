‘Met voorlezen kan ik anderen meetrekken in het verhaal’, zegt Nila Daud (10), voorleeskampioen van Eindhoven

Mooie mix van discipli­nes en stijlen op expo ‘Benefiet voor Brabant’ in Albert van Abbehuis

EINDHOVEN - Een oproepje aan Brabantse kunstenaars door het Albert van Abbehuis (AVA) in Eindhoven om daar na de laatste lockdown te komen exposeren heeft massale reacties opgeleverd. Het resultaat is de tentoonstelling Benefiet voor Brabant waarop niet minder dan 195 werken te zien zijn van meer dan honderd Brabantse kunstenaars. Een expo waarbij bovendien al die verschillende puzzelstukjes perfect in elkaar zijn geschoven.

10 februari