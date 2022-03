Metaalstakers regio Eindhoven schalen op naar 48 uur: ‘Groot en bruisend stakingsevent’

Eindhoven­se milieupas en drukteme­ter binnenstad ingevoerd zonder vereiste privacy­check

EINDHOVEN - De Eindhovense stadspas is in november vervangen door een nieuwe milieupas nog voordat officieel is gecontroleerd of die voldoet aan privacyregels. En ook bijvoorbeeld een druktemeter in de binnenstad is maandenlang gebruikt zonder de verplichte privacytoets.

12 maart