Metamorfose waterbedrijf Eindhoven

Romario geeft carnaval Eindhoven een Brazili­aans tintje

7:30 EINDHOVEN - Het hart van menig voetbalfan gaat sneller kloppen bij het horen van de naam Romario de Souza Faria. Over precies een week is ‘O Baixinho’ eventjes terug in Eindhoven, maar dan als Koning Carnaval tijdens de Lampegatse optocht.