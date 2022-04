Meteen een vast contract in de kinderopvang? In de strijd om personeel zet Korein dat wapen in

INGEZONDEN OPINIE Mening | Het centraal schrifte­lijk eindexamen is als objectief meetmoment onderhand dubieus

EINDHOVEN - Sinds dertig jaar is er veel veranderd in het onderwijs, behalve in het centraal schriftelijk eindexamen. Digitale examens lijken nog steeds een utopie en een maatwerkdiploma een onneembare horde.

