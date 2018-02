Meten is weten, ook bij geluidsoverlast

Volledig scherm Tammo (rechts) en Ricky Wuite protesteerden tegen geluidsoverlast van evenementen © FotoMeulenhof

Staat de muziek van een café of een evenement wel of niet te hard? Die vraag kan in de Eindhovense binnenstad binnenkort makkelijker beantwoord worden. De gemeente Eindhoven gaat op vier locaties waar vaak evenementen en feesten plaatsvinden permanent meten of geluidsnormen overschreden worden. Het gaat om het Stadhuisplein, Strijp-S, het NRE-terrein en De Bergen. De metingen zijn straks live te volgen op een openbare website. Omwonenden maar ook de horeca organisaties van evenementen en gemeente kunnen bij overlast dus direct kijken of de geluidsnormen wel of niet overschreden worden.

Die toezegging deed wethouder Jakob Wedemeijer woensdagavond tijdens het 'Geluidscafé' in bioscoop Zien. Een bijeenkomst waar alle betrokkenen discussieerden over hoe geluid en de overlast ervan wordt ervaren in de binnenstad. De wethouder beloofde ook dat de gemeente de afhandeling van klachten gaat verbeteren. Zo krijgen klagers straks ook in het weekend iemand aan de telefoon als ze melding willen doen. Volgens Wedemeijer is het plaatsen van de geluidsmeters op de vier locaties daarbij een belangrijke stap. ,,We krijgen ook vaak klachten over geluid terwijl de horeca of de organisator van het evenement zich wel keurig binnen de norm blijft."

Quote We krijgen ook vaak klachten over geluid terwijl de horeca of de organisator van het evenement zich wel keurig binnen de norm blijft. Wethouder Jakob Wedemeijer

Directe aanleiding voor de bijeenkomst was een concert van Volbeat vorig jaar september op Strijp-S. Tijdens en na afloop van het concert kwamen er bij de gemeente een paar honderd klachten over geluidsoverlast binnen. Volgens Wedemeijer bleek ook dat er bij bijvoorbeeld omwonenden veel onduidelijkheid was over de regelgeving rond bijvoorbeeld ontheffingen.

Geluidsoverlast van bijvoorbeeld een café wordt gemeten op de gevel van aangrenzende woningen. Normaal gesproken mag het geluid daar niet harder zijn dan vijftig decibel (dB). Vergelijkbaar met het geluid van bijvoorbeeld een elektrische tandenborstel. Een paar keer per jaar, bijvoorbeeld tijdens carnaval en Koningsdag, gelden die geluidsnormen niet. Ondernemers mogen bovendien nog één keer per jaar een ontheffing aanvragen voor een buitenevenement. De norm ligt dan meestal op 70 dB. Vergelijkbaar met een stofzuiger.