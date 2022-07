Metersdikke rijen; het publiek is een grote steun voor de wandelaars tijdens de Vierdaagse

UPDATE Bladelse webshopgi­gant TOM failliet verklaard: 240 banen op het spel

BLADEL - De Bladelse webshopgigant TOM is alsnog ten onder gegaan. Het 240 medewerkers tellende bedrijf is dinsdag failliet verklaard door de rechtbank Oost-Brabant. TOM had zelf het faillissement aangevraagd.

19 juli