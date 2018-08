Metershoge vlammen bij brand in Eindhoven, bewoners uit voorzorg geëvacueerd

VideoEINDHOVEN - Bosschages tussen woonhuizen in de Apollovlinderlaan in Eindhoven zijn in de nacht van maandag op dinsdag in lichterlaaie komen te staan. De vlammen waren al snel metershoog. Uit voorzorg evacueerde de buurtpreventie de bewoners van zes woningen.