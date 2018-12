Metershoog beeld voor Natlab in Eindhoven gestolen: Effie past niet onder je jas

Eerst was EFF-directeur Frank van der Linden nog een beetje boos, nadat hij de diefstal van Effie had ontdekt. ,,Want wie doet nou zoiets!" Later zag hij het als een daad van jeugdige overmoed. En gisteren kon hij er zelfs een blijk van waardering in zien. Zo'n beeld van drie meter verstop je immers niet zomaar onder je jas. Effie is een 'imaginair beest', dat dient als logo voor het vierdaagse festival, dat zondag in het NatLab werd afgesloten. Elk filmfestival heeft immers een dier als logo.