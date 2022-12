Methylamine als wondermiddel om meubels schoon te maken? Raad van State gelooft daar geen snars van

Ruim zes ton voor de designcol­lec­tie die naar het Van Abbemuseum in Eindhoven gaat: Is dat veel, of niet?

EINDHOVEN - Deels met gemeenschapsgeld werd voor 630.000 euro de designcollectie gekocht van Lidewij Edelkoort. De 53 stukken gaan naar het Van Abbemuseum in Eindhoven. Het aankoopbedrag lag ruim boven de taxatiewaarde en dat riep veel vragen op. Heeft de gemeente inderdaad te veel betaald? Of is de prijs toch reëel?

11:00