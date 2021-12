Metropoolregio Eindhoven, waarin 21 gemeenten samenwerken, blijft ‘stroperige’ organisatie

Wie precies waarover gaat binnen de MRE is voor veel ondervraagden niet duidelijk. Grote verschillen tussen gemeenten onderling bemoeilijken bovendien een slagvaardig optreden.

Gemeenten hebben de indruk dat ze weinig invloed hebben. De meeste ondervraagden hebben niet het gevoel dat de MRE van hen is, terwijl dat wel zo is.

Inzicht in resultaten ontbreekt

En of de kosten altijd opwegen tegen de opbrengsten is onduidelijk, staat in onderzoek dat voor de politiek in zeven gemeenten (Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre) is gemaakt.

Per inwoner betalen gemeenten 10 euro aan de MRE. Een fonds voor de stimulering van innovatie (3 miljoen euro per jaar) is belangrijk onderdeel van de samenwerking maar of doelen worden gehaald is onduidelijk. ,,Inzicht in de resultaten ontbreekt om te beoordelen of de kosten opwegen tegen de opbrengsten.” In 2019 is onderzoek begonnen naar de effectiviteit van het fonds maar de evaluatie is twee jaar later nog niet verschenen.

Te groot

Voor bepaalde doelen is MRE te groot. Het beeld bestaat dat in een kleiner verband sneller afspraken zijn te maken. Een aantal ondervraagden heeft de voorkeur om nog meer te doen in kleinere regio’s zoals het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE), met negen gemeenten.

De rekenkamercommissies van de zeven gemeenten sluiten zich daarbij aan en adviseren onder andere om een deel van de capaciteit van de MRE te verschuiven naar de subregio’s.

Positief zijn ondervraagden wel over de rol die MRE speelt in de samenwerking met onderwijs en bedrijven in Brainport.

Pijnlijke conclusie

De Metropoolregio Eindhoven is in 2015 ontstaan als opvolger van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). MRE richt zich vooral op economie, verkeer, de energietransitie en de veranderingen op het platteland.

In een eerste evaluatie door bureau Berenschot in 2017 werd al geconcludeerd dat de MRE los zand is met weinig draagvlak en bitter weinig resultaat. Destijds was er al veel onduidelijkheid over verdeling van rollen en taken. ,,In die zin lijkt er slechts beperkt verbetering te zijn opgetreden”, schrijft onderzoeksbureau Twynstra Gudde nu ruim vier jaar later.

Het advies uit 2017 om de zorg voor het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) en Landgoed Gulbergen bij MRE weg te halen is nog steeds niet opgevolgd, is een pijnlijke conclusie van Twynstra Gudde.

Het dagelijks bestuur van MRE met burgemeesters John Jorritsma van Eindhoven als voorzitter en burgemeester Elly Blanksma van Helmond als vice-voorzitter bespreekt het rapport maandag en komt daarna met een reactie.