Mevrouw Does herkent de schilder niet meer, maar zichzelf wel

EINDHOVEN - Van gewoon een ijsje eten tot een heuse helikoptervlucht. De wensboom die afgelopen winter in 23 Eindhovense woonzorgcentra stond, leverden de meest uiteenlopende wensen van bewoners op. Maandagmiddag ging die van Christien Does (81) in vervulling met de onthulling van het schilderij waarvoor zij model stond.

De wensen zijn onderdeel van de campagne Hart Verwarmend Samen van Samen voor Eindhoven, een stichting die vrijwilligers mobiliseert om zich in te zetten voor maatschappelijke organisaties en kwetsbare mensen. Alle bewoners van 23 woonzorgcentra locaties van Archipel, Okotober en Vitalis ontvingen op Valentijnsdag een tasje met hartvormige koekjes en wenskaart, bedoeld om ze een hart onder te riem te steken in coronatijd maar ook om zoveel mogelijk wensen van bewoners te verzamelen.

Wibra weer open

Bijna duizend werden er zo letterlijk in kaart gebracht. Zo wilde mevrouw Bep dat de Wibra weer open mocht voor een uurtje, om bolletjes wol in te slaan. Andere bewoners wilden een ijsje eten, bloemen plukken of een optreden met live muziek. En er was een vrouw die nog een helikoptervlucht wilde maken, al bleek dat niet binnen het budget te vallen. ,,De komende tijd proberen we zoveel mogelijk wensen wensen in vervulling te laten gaan”, vertelt Marbritta van Boldrik van Samen voor Eindhoven. ,,Zo gaan we volgende week met een aantal oud-medewerkers van Philips naar het Philips Museum voor een rondleiding van de directeur.”

Ook vandaag gaat een wens in vervulling: Christien Does (81) krijgt van kunstenaar Antonie de Rooij het schilderij overhandigd waarvoor zij geduldig poseerde. Naast schilder is De Rooij ook betrokken bij Hart Verwarmend Samen. ,,Hiermee proberen we eenzame ouderen niet alleen aandacht maar ook een gezicht te geven. Daar sluit deze wens perfect bij aan.”

De schetsen van hun ontmoeting bij Gagelbosch in Gestel waren de basis voor het portret. ,,Herinnert u zich dat nog?”, vraagt hij haar. Does, die aan dementie lijdt, schudt het hoofd. De schilder laat dan geen belletje rinkelen, uiteindelijk herkent ze zich wel in het doek. Opeens begint ze te glunderen. Een medewerker vertelt dat mevrouw Does zelf altijd creatief is geweest. ,,Haar hele kamer staat vol met kunst, bijna allemaal eigen werk. Zo heeft ze veel poppen van klei in zelf ontworpen kleding.” En vanaf nu staat daar ook nog een prachtig portret tussen.