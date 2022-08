‘Mevrouw Tanneke’ wordt 105 en is niet de enige honderdplusser in de familie: ‘Ik wil de oudste van Eindhoven worden’

PROFIEL Meer dan een leuke dribbelaar: Xavi Simons geeft PSV ook in Deventer kleur

Rouleren richting Rangers, dat was wat PSV zaterdagavond in Deventer naar hartelust kon doen. Waar voetbalsupporters of uitgaanspubliek soms indrinken voor hun tripje, kon PSV-trainer Ruud van Nistelrooij zijn team tijdens een 2-5 zege op een bijna ideale manier ‘inwisselen’ voor de komende kraker in Schotland.

13 augustus