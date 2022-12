MH17-monument naar veiligere, rustigere nieuwe plek bij Vliegbasis Eindhoven

Ereburger Frans Heester­beek (92), ‘directeur van de wijkgebou­wen’, overleden

EINDHOVEN - Naar nu bekend is geworden is Frans Heesterbeek, ereburger van Eindhoven op 6 december overleden. Heesterbeek zette zich in het verleden met hart en ziel in voor de wijkverenigingen en organisaties zoals Stichting 18 September. Hij werd 92 jaar oud.

13 december