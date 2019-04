Michel Sengers uit Woensel: van opstandige punker naar boeddhistische monnik en leraar

Ooit heette bij Michel Sengers. In die tijd woonde hij aan de Hemelrijken in Eindhoven, een straat met een reputatie, in een volksbuurt. Hier werd de kiem gelegd voor een leven van contemplatie. Met een amateurtheoloog als opa, een orthodox-katholieke vader, een protestantse moeder die katholiek werd. ,,Wat ik leuk vond aan de Hemelrijken en wat mij getekend heeft, is dat mijn klas in de jaren zeventig voor een kwart Turks was. De islamitische verhalen die ik daar hoorde waren voor mij zeer herkenbaar. Het was een religieuze omgeving, het leven was doorkneed met verhalen over Noah, Abraham, Mozes die door de woestijn trok.”