Michelin zet Eindhoven nadrukkelijker op de culinaire kaart

EINDHOVEN - Michelin zet Eindhoven nadrukkelijker op de kaart als culinaire stad in het zuiden. De Lichtstad staat prominenter in de gids. Naast de bekende sterrenrestaurants tipt de bekendste culinaire wegwijzer heel wat 'nieuwe' zaken.

De hoofdinspecteur van Michelin gaf het deze week bij de bekendmaking van de nieuwe sterrenrestaurants toe. 'Het wás wel een beetje mager in het zuiden'.

De gids heeft dat voor een deel ingehaald door zeven van de acht nieuwe sterren in Noord-Brabant of Limburg te laten landen. Wat ook opvalt: de aandacht voor de stad Eindhoven in de Michelin Gids 2020. ,,Het duurt altijd even om een dossier op te bouwen, er gaan jaren overheen. We volgen de evolutie", zei Werner Loes, Michelin's hoofdinspecteur toen hij sprak over de extra aandacht voor het zuiden.

Vijf jaar geleden stond Eindhoven met zeven eet-adressen in de gids, nu zijn dat er twaalf. De gids neemt de reizigers aan de hand mee en heeft een snel dagprogramma in elkaar geknutseld. Designliefhebbers stuurt de bandenfabrikant naar de Kazerne voor onder meer designexposities, voor koffie naar CoffeeLab op het Stationsplein en voor een biertje met een rondleiding naar de Stadsbrouwerij. Met als afsluiting een drankje in de de skybar van het NH Collection Eindhoven Centre-hotel.

Michelin tipt niet alleen de zaken met een ster of een Bib. De Bib Gourmandrestaurants zijn zaken met een goed driegangenmenu voor maximaal 39 euro, zoals het onlangs toegevoegde Doyy. Maar ook andere adresjes waar het goed toeven is.

Benz, Mei Wah en Bistro Sophie

Nieuw in de gids is onder meer Benz aan de Paradijslaan 'waar u de natuurlijke puurheid van de Nordic cuisine degusteert', zoals Michelin dat formuleert. 'Veelbelovend' vinden ze. Ook nieuw in de gids is Mei Wah dat al sinds 1965 bestaat. De reden voor het nieuwe plekje: 'De derde generatie besliste terug te keren naar de Chinese authenticiteit'.

Bistro Sophie aan het Wilhelminaplein nestelt zich ook in de gids dankzij 'to-the-pointgerecht met sterke smaken'.