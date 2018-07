Microlab Eindhoven krijgt eindelijk naam op gevel

MICR... staat er dinsdagmorgen op de bovenste etage van de hoogbouw van Microlab. De letters van de naam vervangen de aanduiding Philips, die dit voorjaar is verwijderd. ,,We zijn nog steeds bezig met verbouwen, maar voor ons gevoel is het gebouw toch wel bijna af; we hebben al veel ervaring met verbouwen en het is nu ook minder ingrijpend", zegt Luuk Visser. Met zijn broer Rik vormt hij het management van het Microlab.

Gibson

Tot voor kort waren delen van gebouw nog in gebruik bij derden. Gitaarmaker Gibson, onderdeel van Philips, had er de vierde verdieping van de hoogbouw, maar is nu helemaal weg, vanwege het faillissement. Amazon-Liquavista - ook voortgekomen uit Philips - is vertrokken en breekt nu ook de cleanrooms af. De kantoorruimte op de verdieping van de achterste hal wordt mogelijk verhuurd aan één grote partij. Wat de Vissers met de begane grond gaan doen, komt volgend jaar aan bod. ,,Eerst de vierde verdieping verbouwen", aldus Rik Visser.

Volledig scherm Eindhoven Op het gebouw Kastanjelaan 400, het Microlab, zijn ze de nieuwe letters aan het ophangen © Fotopersburo van de Meulenhof BV

Ook daar is weer plaats voor een tiental bedrijven. De twee verwachten geen problemen om ook die ruimtes weer te verhuren. ,,Er is in Eindhoven nauwelijks aanbod in deze categorie. Strijp-S zit vol, Strijp-T heeft een andere doelgroep, van veelal grotere bedrijven", aldus Luuk Visser.

En inmiddels kijkt Microlab al weer verder, naar een nieuw gebouw voor over enkele jaren. Waar? Dat willen ze nog niet zeggen, maar het moet een A-locatie in Eindhoven - of een andere leuke stad - worden. Gesprekken zijn er links en rechts al geweest, maar er is nog niets besloten.

400 mensen

Inmiddels verhuren de broers ruimte aan ruim 120 bedrijven waar 400 mensen werken. Eenvijfde van die bedrijven zijn eenpitters, het grootste bedrijf telt 25 tot 30 mensen.

Volledig scherm Luuk Visser van het Microlab in de Skybar op de 6e verdieping van het gebouw aan de Kastanjelaan op Strijp-S in Eindhoven. © Michel Theeuwen

Nu de verbouwing op rolletjes loopt, concentreren de broers zich op het organiseren van activiteiten voor de 'community'. Die gemeenschap heeft voor de meeste huurders ook meerwaarde, blijkt uit een enquête. ,,Veel bedrijven uit de hoogbouw laten bijvoorbeeld hun meubels ontwerpen en maken in de laagbouw. Als wij de entree laten verbouwen, dan laten we dat ook door onze leden doen."

Skybar

De broers willen onder meer de Microlab Academy nieuw leven in blazen: iedereen die iets wil vertellen over zijn specialisme is welkom. Dat zou bijvoorbeeld kunnen in de Skybar op de bovenste verdieping, met prachtig uitzicht over de stad.