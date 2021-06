Microlab Eindhoven opent flexkantoor in toren in hartje Rotterdam

EINDHOVEN - In hartje Rotterdam, bij de Lijnbaan en de Coolsingel, opent Microlab Eindhoven in september een tweede vestiging. Momenteel wordt hard gewerkt om de eerste etage van een kantoortoren gereed te maken als bedrijfsverzamelgebouw.

Uiteindelijk moet Microlab Rotterdam de bovenste zes van vijftien etages in gebruik nemen. Dat gebeurt komend anderhalf jaar, per verdieping. Volgens Rik Visser van Microlab wordt daarbij samengewerkt met Ballast Nedam Development, de eigenaar van het pand aan de Aert van Nesstraat. Microlab steekt ‘een paar miljoen’ euro in deze tweede vestiging.

Eerder werd al duidelijk dat de verhuurder van ateliers voor ambachtslieden en ontwerpers, kantoren en werkplekken aan de Kastanjelaan op Strijp-S nu redelijk snel uit de coronacrisis komt. De afgelopen maanden is de laatste verdieping van het voormalige Philipspand verbouwd en in gebruik genomen. Een plan om een duurdere vestiging te openen in het voormalige V&D-pand was te risicovol. Daar hebben Rik en zijn broer Luuk Visser zich teruggetrokken.

Microlab, de Jumbo van de ‘co-working'-sector

,,Maar in Rotterdam gaan we betaalbare werkplekken realiseren. Zeg maar de Jumbo van de co-working-sector, waar je voor een eerlijke prijs ruimte kunt huren. Voor ateliers is dit gebouw in het hartje van de stad niet geschikt. Je kunt hier niet met vrachtwagens gaan manoeuvreren. Dus voorlopig komen er zo’n 700 werkplekken, voor zzp’ers, mkb-bedrijven of afdelingen van grotere ondernemingen. Dat worden dan ongeveer 200 bedrijven op de 7.500 vierkante meter die we ter beschikking hebben", schat Visser in op basis van de ervaringen in Eindhoven. De eerste huurders zijn al gevonden.

Ook Microlab Rotterdam, de tweede vestiging van het Eindhovense flexkantoor, krijgt een skybar, net als de eerste op Strijp-S. Ontwerp: Kraaijvanger Architects. © Kraaijvanger Architects

De zes verdiepingen krijgen eenzelfde indeling als in Eindhoven, met veel groen en plekken waar de gebruikers elkaar kunnen ontmoeten, zoals twee skybars met uitzicht over de stad. Net als op Strijp-S komt er ook een programma van activiteiten die mede door de ‘members’ vorm gegeven worden. ,,Maar het is niet zo dat we copy/paste ons concept in Rotterdam neerzetten. Of dat we ze hier wel eens even laten zien hoe het moet. We werken nauw samen met mensen uit Rotterdam en zijn op zoek naar lokale thema's. Maar het is natuurlijk wel cool dat we als Eindhovens bedrijf het land intrekken. En nee, hier blijft het waarschijnlijk niet bij. Maar je moet wel realistisch zijn. En als jonge organisatie niet ten onder gaan aan die groei”

‘Members’ Eindhoven leveren financiële bijdrage

De Eindhovense leden/gebruikers spelen ook een rol bij de uitbreiding, vertelt Visser. Zij leveren een bijdrage aan de investering in Rotterdam, sommigen worden zelfs aandeelhouders. De rest van het geld halen de broers op bij 'mede-ondernemers’.

In Microlab Eindhoven huren nu ongeveer 200 bedrijven ateliers en werkplekken voor zo’n 1000 medewerkers. Onlangs werd bekend dat het bedrijfsverzamelgebouw in ieder geval tot 2024 kan blijven op Strijp-S. Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking van nieuwe plannen voor de laatste fase van het gebied, aan de Kastanjelaan. Microlab krijgt een centrale rol in deze ontwikkeling .