Microlab Einhoven kan langer doorgaan en krijgt centrale rol in volgende fase van Strijp-S

De verbouwing is in volle gang, laat Rik Visser van Microlab zien. Daarmee wordt ook de laatste oude Philips-verdieping in gebruik genomen; de hele toren is per 1 juli in gebruik bij Microlab. Hij is ook blij weer eens met ‘goed nieuws’ te komen, na het afblazen van de nieuwe vestiging in de voormalige V&D aan de Rechtestraat. Daar was het risico te groot, zeker met deze uitbreiding én een nieuwe vestiging in een andere stad in voorbereiding. Waar? Dat kunnen ze nog niet zeggen. ,,Het was riskant om in deze tijden te investeren in een nieuwe, premium vestiging. Dan speel je roulette met Microlab, dat was niet verantwoord.”

Met zijn broer Luuk durft Visser het aan om wel te investeren in een uitbreiding van het hippe bedrijfsverzamelgebouw op Strijp-S. Omdat er vraag is naar de betaalbare en eenvoudigere bedrijfsruimtes met gedeelde voorzieningen. En omdat Microlab in ieder geval tot 2024, maar waarschijnlijk ook veel langer, mag blijven, zo hebben de broers te horen gekregen.

In 2018 verdween de naam Philips al van het gebouw Kastanjelaan 400 in Eindhoven, daarna verschenen de letter van het Microlab.

Voor meer informatie verwijzen zij naar Thijs van Dieren van Park Strijp Beheer (samenwerkingsverband van de gemeente Eindhoven en mede-eigenaar VolkerWessels van onder andere SDK Vastgoed en Stam + De Koning Bouw). Hij bevestigt dat Microlab een centrale rol gaat spelen in de ontwikkeling van de zogenaamde fase 4 van Strijp-S. ,,Dat past goed bij de doorontwikkeling van deze laatste ontwikkelfase tot het Makersdistrict van Strijp-S", aldus Van Dieren.

Ooit was de bedoeling Philipspanden te slopen

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de plannen voor het gebied tussen Torenallee, Glaslaan, Kastanjelaan en Ingenieur Kalffstraat. Daar liggen onder meer het Videolab, Microlab, Glasgebouw, het Bosch-gebouw en grote parkeerplaatsen. Aanvankelijk was het de bedoeling om alle panden hier te slopen voor woningbouw. Maar inmiddels zijn voormalige Philipsgebouwen met succes verhuurd aan een groot aantal bedrijven, groot en klein. En zijn er in de spoorzone juist meer woningen dan kantoren en bedrijfsruimtes gebouwd.

Archieffoto met fase 4 van Strijp-S in Eindhoven. Linksonder nog de voormalige Philips Bedrijfsschool (nu woningen). Daartegenover aan de parkeerplaatsen Microlab met daar achter het Videolab aan de Torenallee en het Glasgebouw. Boven het Boschgebouw, rechts gebouw SX bij de entree van Strijp-S.

Fase 4 moet nu een gemengd gebied worden met wonen en bedrijven. Onder ander de corporaties Trudo en Woonbedrijf gaan hier bouwen. Woonbedrijf aan de kant van de Glaslaan, Trudo op de parkeerplaats bij het Bosch-gebouw. Momenteel wordt onderzocht of daar Woongenootschap Klein Zwitserland kan gaan bouwen. De komende tijd zullen de plannen concreter worden en gepresenteerd worden.

Een tipje van de sluier oplichten doet Microlab nu vanwege de verbouwing van de tweede verdieping tot kantoren, flexwerkplekken, een vergaderzaal en gezamenlijke verblijfsruimtes. Het gaat om de voormalige ruimte van Trumf, het voormalige Philips Photonics. Dat had hier nog kantoorruimtes in gebruik. Op etage lag ook de voormalige bedrijfskantine. Die wordt nu omgebouwd tot een ruimte voor werkplekken, een bar, kookeiland, een dakterras op de laagbouw, en dergelijke.

De parkeerplaats op Strijp-S in Eindhoven, aan de Kastanjelaan bij het Bosch-gebouw, wordt op termijn bebouwd. Trudo wil hier een woongenootschap en middeldure huurwoningen (laten) bouwen.

Een kwart van de nieuwe ruimtes is al verhuurd, vertelt Rik Visser. Dat geldt ook voor de ateliers voor ambachtslieden die erbij komen op de begane grond. Die heeft lang leeg gestaan in afwachting van een uitspraak over de toekomst van Microlab. Nu is het zover dat vakmensen die bijvoorbeeld aan hout- en metaalbewerking doen er een atelier van 12 vierkante meter huren. Zij kunnen ook gebruik maken van de geavanceerde apparatuur die Microlab ter beschikking stelt. Aan de voorkant van het gebouw komt ook een uitbreiding van de keramische werkplaats.

Grootste verhuurder in zijn soort

In totaal verhuurt Microlab met de nieuwe ruimtes zo'n 4000 vierkante meter ateliers en 7.000 meter kantoren aan ruim 200 bedrijven. Met de nieuwkomers erbij zullen er straks meer dan 1000 mensen werken. ,,Daarmee zijn we wel de grootste verhuurder in zijn soort. Er zijn in Nederland maar zo'n vijf co-workingspaces van dit formaat", aldus Rik Visser.

Quote We zitten in ieder geval voor 85 procent vol en ook naar de nieuwe ruimte is al vraag. We zien de boel weer echt aantrekken, er heerst optimisme. Mensen en bedrijven zijn er weer klaar voor. Rik Visser, Microlab

Ook Microlab heeft te lijden gehad van de coronacrisis, vooral in de sector evenementen. Dat kostte ook zes banen. De bezetting van de ateliers is gewoon honderd procent gebleven, bij de kantoren was er een terugval van 96 naar 85 procent, vertelt Rik Visser. ,,Wat dat betreft is Microlab net de economie in het klein. Sommigen hadden last van coronamaatregelen, anderen zijn juist hard gegroeid. We zitten in ieder geval voor 85 procent vol en ook naar de nieuwe ruimte is al vraag. We zien de boel weer echt aantrekken, er heerst optimisme. Mensen en bedrijven zijn er weer klaar voor.”