Microlab gaat ateliers voor jonge designers in Eindhoven exploiteren

Laat carnaval doorgaan, zegt GGzE-baas Joep Verbugt: ‘Dat zal veel mensen goed doen’

EINDHOVEN - Carnaval moet eind deze maand goeddeels normaal gevierd kunnen worden. Dat vindt Joep Verbugt, bestuursvoorzitter van de Eindhovense instelling voor geestelijke gezondheidszorg GGzE. Verburgt schrijft in een ingezonden brief aan deze krant dat carnaval ‘mentaal een stuk gezonder is dan fysiek’.

9:00