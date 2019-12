Microlab steekt miljoenen in V&D-pand Eindhoven

,,Of het nu op de High Tech Campus, op Strijp-S, in de binnenstad of op de TU/e is, we gunnen iedereen overal een vette werkplek waar je faciliteiten deelt, samenwerkt, een community vormt. In Eindhoven is zeker nog plek voor één tweede Microlab, maar liefst zouden we op al die campussen vestigingen openen. Maar we beginnen met de binnenstad", zo zet Visser, die met zijn broer Luuk de drijvende kracht is achter Microlab op Strijp-S, de ambities uiteen. In de voormalige V&D krijgen ze zo'n 6800 vierkante meter te huur.