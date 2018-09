Middeleeuwse muur gevonden bij werk Mariënhage

,,Dit is natuurlijk een belangrijke vondst, want in Eindhoven is al zo weinig historisch erfgoed bewaard", zegt stadsarcheoloog Nico Arts. Bovengronds is alleen de Oude Toren in Woensel even oud, ondergronds hebben we nog de fundamenten van de oude Catharinakerk en (opnieuw opgebouwd) delen van de Woenselse Poort onder het 18 Septemberplein. ,,Voor de rest is er niks meer te zien uit de middeleeuwen, denk ik."