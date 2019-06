'Mierenzuurmotor' uit Helmond krijgt flinke injectie

Het bedrijf aan de Automotive Campus ontwikkelt duurzame generatoren die mierenzuur omzetten in energie. Dens mikt op gebruik in de bouw en op festivalterreinen.

Over enkele maanden brengt Dens de eerste generator naar de markt die elektriciteit opwekt op basis van hydrozine (mierenzuur). In de generator wordt het mierenzuur omgezet in waterstof dat weer wordt omgezet in stroom. Voordeel van waterstof is dat het bij verbranding alleen waterdamp achterlaat, maar het grote nadeel ervan is dat het een explosief, brandbaar gas is en in originele vorm dus in kostbare tanks moet worden opgeslagen. Dat nadeel heeft hydrozine niet.

Max Aerts, een van de oprichters van Dens, legt uit: ,,Waterstof als duurzame brandstof is niet nieuw. Denk aan auto's die rijden op waterstof. Deze vorm van duurzame energie heeft nooit een vlucht genomen omdat de praktische uitvoering, voor wat betreft opslag en distributie, te omvangrijk en te duur bleek. Wij maken de opslag van waterstof veiliger en efficiënter door het gas voor opslag om te zetten naar mierenzuur. In de generator zelf wordt het vervolgens terug omgezet naar waterstof waarmee we direct energie opwekken." De techniek kan dus op meerdere manieren worden toegepast. Aerts: ,,We kunnen tankstations bevoorraden voor auto's die op waterstof rijden. In de pomp bij het tanken wordt de hydrozine dan omgezet in waterstof. Maar wij focussen eerst op de generatoren. We willen een goed, betrouwbaar en duurzaam aggregaat op de markt zetten."

CO2-negatieve weg

Dens deed hier vorig jaar al ervaring mee op tijdens een pilot in samenwerking met bouwbedrijf BAM Infra. Met een generator die werd gevoed door een flinke hydrozinetank leverde Dens twee weken lang stroom bij de verbouwing van de N211 bij Den Haag, daarmee de eerste CO2-negatieve weg van Nederland. De interesse vanuit de bouwwereld is er volgens Aerts. ,,Maar we willen het pas op de markt brengen als de techniek helemaal betrouwbaar en zo gebruiksvriendelijk mogelijk is. Dat het echt met één druk op de knop werkt."