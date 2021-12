Mijke moest na haar hersenbloeding kiezen: ‘Een chagrijnig wijf worden of vechten voor wat ik terug kan krijgen’

Mijke Ulrich (44) uit Eindhoven is een gelukkige jonge vrouw. Naast haar werk in het ziekenhuis heeft ze net een tweede nieuwe baan, een autootje, een vriend en haar eigen appartement. Eigenlijk heeft ze voor bijna alles in haar leven de wind mee. Bijna alles. Want Mijke weet al langer dat ze een arterioveneuze malformatie heeft, zeg maar een lubberende ader in haar hoofd die kan knappen. Maar ze geniet van het leven. Tot 18 juni 2006. Tot ze na een dagje strand ineens enorme hoofdpijn krijgt. Ze weet meteen dat het een hersenbloeding is. Vraagt haar vriend 112 te bellen. Dan gaat het licht uit.