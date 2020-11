‘Mijn hele vakantiegeld zit erin’, zeggen huurders 't Ven in Eindhoven

EINDHOVEN - ,,Alles bij elkaar hebben we denk ik zo'n 7.000 tot 8.000 euro aan onkosten gehad voor nieuwe zonwering, vloerbedekking, verf, tex en ga zo maar door. Mijn hele spaar- en vakantiegeld zit er in, want ‘Thuis geeft maximaal zo'n 2000 euro vergoeding.” Zegt Jeannine van den Hout uit 't Ven in Eindhoven over de renovatie van haar woning door corporatie ‘Thuis.

En zij is niet de enige, blijkt uit een enquête de de SP gehouden heeft onder de 195 bewoners van huizen in ‘t Ven die opgeknapt worden. Bas Tromp van de SP concludeert dat de bewoners bij de renovatie van hun woningen opgezadeld worden met hoge kosten en lage vergoedingen. Woningstichting ‘Thuis moet daar meer geld voor uittrekken, vindt de Eindhovense SP.

En ‘Thuis moet zijn huurders beter begeleiden, aldus SP-commissielid Bas Tromp. ,,Nu lijkt het alsof de corporatie alles uit handen heeft gegeven. Ze hadden meer de regie moeten nemen, bijvoorbeeld door in te grijpen toen de klankbordgroep grote problemen had met een uitvoerder.”

Directeur Luc Severijnen van ‘Thuis ontkent dat de corporatie de teugels uit handen heeft gegeven. En de vergoedingen voor bewoners waren bóven de landelijke normen. Severijnen gaat nog een keer praten met Tromp en de bewoners, zo is afgesproken.

De 195 woningen in ‘t Ven krijgen onder meer een voorzetgevel, een nieuw dak en een geluidswand binnen. 130 andere huizen worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. De plannen daarvoor volgen begin 2021.

Jeannine van den Hout uit de Gerard Noodtstraat heeft het helemaal gehad met de renovatie. ,,Want als alles fout ging, was er niemand bereikbaar bij ‘Thuis. Zoals bij mijn aanbouw. Die moest los van het huis komen om de extra voorzetgevel te plaatsen. De aansluiting werd zo slecht gemaakt dat het water langs de elektra liep. Later wuifde 'Thuis alle problemen weg en verwezen ze naar de aannemer die ons weer van het kastje naar de muur stuurde. Nu kan ik voor mijn onkosten alleen nog naar de rechter gaan, maar dat win je toch nooit. Bovendien is mijn batterij op. “

Van den Hout is een van de bewoners van ‘t Ven die hun klachten hebben gedeeld met de SP; de partij verzamelde die en ging er mee naar ‘Thuis. Het is een opsomming van verhalen van buurtbewoners over de vele fouten bij de werkzaamheden, de onbereikbare medewerkers van ‘Thuis en het sleuren aan de oplossingen. Want alleen wie een grote mond had en doorzettingsvermogen, die kreeg wat geregeld.

De situatie liep zo hoog op dat de klankbordgroep van huurders de handdoek dit voorjaar in de ring gooide. ,,Maar ik krijg nog steeds veel mensen aan de deur, omdat ze nergens anders terecht komen", zegt bewoonster Brigitte Kordalski-Vervoort, tot begin dit jaar lid van de klankbordgroep.

Redelijk tevreden over het resultaat

Uit de verhalen blijkt dat er na die rigoureuze stap van de bewonersgroep ook niet veel is veranderd. Nog steeds zijn er veel klachten over communicatie, planning en uitvoering. Over het resultaat zijn ze redelijk tevreden. Al is volgens bewoonster Janneke van Diessen de geluidsisolatie naar de buren naatje pet. Omdat volgens haar in de extra voorzetmuur stopcontacten zijn gezet die geluid doorgeven.

Bovendien merkten de bewoners tijdens de klus dat ze opgezadeld worden met veel onkosten. Ook omdat de renovatie niet maximaal vier maanden duurde, maar soms zelfs negen, zoals bij Henny Ooms. De onkosten liepen bij haar op tot 7.000 euro, de vergoeding stokte bij 1900 euro.

Dan rekent ze bijvoorbeeld wel een deel van de keuken mee. ,,Ze plaatsen een keuken van 1,5 meter, niet meer. Dat kon je bij laten maken, voor 260 euro voor een kastje. En dus is mijn spaargeld er aan opgegaan.” Stucwerk wordt niet altijd gerepareerd, vloerbedekking vernield maar niet altijd vergoed, extra kosten vanwege de nieuwe gevels evenmin. Zoals bij Van Diessen. Maar daar zijn afspraken over, daar zijn de vergoedingen voor. De huurders vinden die duidelijk onvoldoende.

,,‘Thuis had daar veel schappelijker mee om moeten gaan. 3000 euro vergoeden zou al heel veel helpen”, aldus Tromp.

Directeur Severijnen erkent dat niet alles goed gaat in ‘t Ven. ,,Maar het is niet waar dat we de regie niet hebben gepakt. Misschien dat het misverstand is ontstaan omdat we in het begin ook de sociale begeleiding wilden uitbesteden. Maar dat is niet doorgegaan. We zitten met verschillende mensen in het projectteam, de buurt kent de namen en de telefoonnummers. Dus dat beeld herkennen wij niet. Maar we wilden geen uitvoerder ontslaan. Dat was een te simpele voorstelling van de problemen.”

Hele blokken bewoners in tijdelijk woningen

,,Ze hadden gewoon hele blokken bewoners moeten onderbrengen in tijdelijke woningen, dan de klus snel klaren, zodat de huurders weer snel terug konden. Uiteindelijk moesten wij ook tijdelijk het huis uit, maar dat wilde ik toen ook niet omdat ik ziek was. En toen ik terug moest, kwam het ook weer niet uit”, zegt Van Diessen.

Wat de keuze voor renoveren in bewoonde staat en de onkostenvergoeding betreft, ontkent Severijnen dat die bepaald is door bezuinigingsoverwegingen. ,,Die keuze is gemaakt met de klankbordgroep, omdat bewoners dan niet weg hoefden. Voor sommigen is dat een verkeerde keuze. Daarom zetten we ook logeeradressen in en daarvan zijn er nu 25 in gebruik.”

Project op het randje van wat mensen aankunnen

,,We investeren hier 130.000 euro per woning omdat we verduurzamen belangrijk vinden. En misschien is dit project inderdaad net over het randje van wat mensen aankunnen. Daarom is later het binnen- en buitenwerk ook uit elkaar getrokken. Maar daardoor duurt het ook weer langer. Over de vergoedingen is een sociaal plan afgesproken, met bedragen boven de landelijke normen. Misschien kunnen we in schrijnende gevallen nog iets doen”,aldus Severijnen van ‘Thuis.