‘Mijn papa is mijn meester en dat is heel leuk’

EINDHOVEN - Na een paar dagen zijn veel ouders al aardig thuis in de wereld van Humpie Dumpie, Junior Einstein, Gynzy en Squla. Welkom in de wereld van thuisonderwijs.

Het is een beetje behelpen, het is best vermoeiend maar bovenal vindt Paul van Beek (37) het eigenlijk hartstikke leuk om zijn drie kinderen te ondersteunen met hun schoolwerk. ,,Die onlinewereld waarin ze nu leren vind ik heel interessant. Ik krijg ook een beter beeld waar ze mee bezig zijn. En ja, soms is het voor mij ook even uitzoeken geblazen. Je valt zo middenin de stof. Humpie Dumpie, Junior Einstein… Ik had er nog nooit van gehoord”, zegt Van Beek die zijn kinderen normaal gesproken naar basisschool Strijp Dorp in Eindhoven brengt.

Pauze

Iedere ochtend om half negen begint de school in huize-Van Beek. Dan zitten Joep (bijna 10), Niek (8) en Tessa (6) samen met hun vader aan tafel in hun Eindhovense nieuwbouwwoning. ,,Nu school is weggevallen vind ik het belangrijk dat ze toch wat ritme hebben”, zegt Van Beek. ,,De eerste dag was wel grappig. De kinderen wilden precies om elf uur hun fruit eten en toen ze tijdens de eerste pauze naar buiten gingen, zetten ze de timer op een kwartier. Maar de volgende dag waren ze al wat minder strikt.”

Deze ochtend is Tessa druk bezig met oefeningen in haar Humpie Dumpie taalboekje, Niek doet rekensommen op de computer en Joep verdiept zich in een tekst. Als een ervaren leraar verdeelt Van Beek zijn aandacht over het drietal. ,,Nu zijn ze heel rustig maar ze kunnen elkaar ook goed afleiden. Of dan kijken Joep en Niek met Tessa mee en zeggen ze telkens: ‘Oh das makkelijk’.”

De drie kinderen zijn anderhalf uur lekker bezig als een vriendje bij de achterdeur aanklopt. Nee helaas, het is nog te vroeg om buiten te spelen”, zegt hun vader.

Bierprofessor

Van Beek zit deze weken noodgedwongen thuis omdat zijn café De Bierprofessor dicht moest. ,,Dat is balen, maar ik heb nu alle tijd voor de kinderen. Veel mensen moeten én thuiswerken én thuisonderwijs geven. Dat lijkt me helemaal lastig”, aldus Van Beek wiens vrouw buitenshuis werkt.