‘Mijn vader, Gerrit Jan Blom, heeft FC Eindhoven groot gemaakt’

Gerrit Jan Blom heeft FC Eindhoven in de amateurjaren groot gemaakt, dat weet zoon Leo Blom (90) heel zeker. Bijna veertig jaar lang was senior de niet voetballende spil van de vereniging.

Hoorde hij dat nou goed? Op een herentoilet in het Jan Louwers Stadion, tijdens de rust van een recente wedstrijd, ving Leo Blom een gesprek op tussen twee mede-grijsaards. ,,Nou, het is weer niks met ons FC Eindhoven.” ,,Was die oude er nog maar.” ,,Welke oude?” ,,Ja, Gerrit Jan Blom natuurlijk. Die had ze al lang onder de kloten geschupt.”

Het tafereel zegt iets over de statuur van Gerrit Jan Blom, die tussen de jaren twintig en vijftig als secretaris de niet voetballende spil was van EVV. Zijn overlijden in 1964, op 63-jarige leeftijd, werd dan ook breed uitgemeten in de kranten, met omschrijvingen als: bezielend sportleider, groot organisator en dynamisch middelpunt van EVV. Blom junior bewaarde de teksten in een donkerrode map en leest ze nog altijd vol trots terug.

Dat Leo Blom zijn vaders naam anno 2019 nog zou horen, had hij niet verwacht. Zeker niet in een setting met urinoirs. ,,Wat jullie zeggen, kan ik beamen”, mengde Blom zich in het dialoog van de stokoude supporters. ,,Gerrit Jan Blom was namelijk mijn vader.” De verbazing droop van de twee gezichten, gevolgd door herkenning: ,,Leo? Verrek, bende gij het Leo?”

Rodenbachlaan

De laatste keer dat de mannen elkaar zagen, was toen Leo Blom nog bij EVV voetbalde en in zijn ouderlijk huis aan de Rodenbachlaan woonde. Op die plek stak Gerrit Jan Blom, die overdag bij Gemeentebedrijven Eindhoven werkte, al zijn vrije tijd in EVV. Op de woonkamertafel werden zondags de centen geteld, samen met penningmeester en buurman Willem van Vliet. In pa’s zijkamer kwamen klaplopers uit de spelersgroep geregeld op het matje en werden brandjes geblust.

Dag en nacht hoorden zijn kinderen en Duitse vrouw het getikt van de Remington schrijfmachine. Met dat apparaat vulde Gerrit Jan Blom bijna het hele clubblad, stelde jaarverslagen op, stuurde als ‘mental coach’ vaak motiverende teksten naar de spelers en reageerde op alle brieven van fans. Alleen al in het kampioensjaar van 1953-1954 typte de taalpurist meerdere ordners vol.

Quote Ik had mijn vader nog nooit zien huilen, maar toen heb ik hem wel een traantje zien laten. Leo Blom, Zoon van Gerrit Jan Blom

Pure amateur

In 1955, bij de gang van EVV van de amateurs naar de semi-profs, legde Gerrit Jan Blom zijn taken als secretaris uit principe neer. ,,Hij was een pure amateur, die vond dat je moest voetballen voor je plezier en niet voor geld.” Bij zijn afscheid werd gevraagd of hij de Remington weer in kon leveren. ,,Dat deed hem verrèkkes veel pijn. Ik had mijn vader nog nooit zien huilen, maar toen heb ik hem wel een traantje zien laten. Hij leefde met die machine, net zoals hij leefde met EVV.”

Lang woonde en werkte Leo Blom in Amsterdam. Maar sinds een reünie in 2004 gaat hij weer naar thuisduels van EVV, nu FC Eindhoven geheten. Zittend in de businessclub mijmert hij nog vaak over Gerrit Jan Blom, die door een hartstilstand plots uit het leven werd gerukt. ,,Gegarandeerd dat dat een gevolg was van zijn werk en EVV. Hij had tientallen jaren lang alles gegeven en was op. Ja, mijn vader heeft deze club groot gemaakt. Dat durf ik gerust te stellen.”