Mikado van boomstammen tijdens wandeling door groene woud van Eindhoven met bosbeheerders

Boom van Philips

Toen Frits Philips op De Wielewaal kwam wonen, richtte hij een deel van het naastgelegen gebied in als stadswandelpark, het Philips de Jonghpark. "De mensen durfden echt geen boom van Philips om te hakken, dus zochten ze naar takjes." Later nam de gemeente die rol met verve over. Een omgewaaide boom werd meteen weggehaald uit het gebied dat ooit heidegrond was, tot in 1880 de eerste dennen verschenen. Aangeplant om als te stutpalen dienen voor de Limburgse mijnen.

Niet blij met nieuwe koers

Toch is niet iedere natuurliefhebber blij met de nieuwe koers. Een vrouw merkt op dat zij zich nu onveiliger voelt tijdens wandelingen. "De transparantie verdwijnt. Verderop is het echt dichtgegroeid." Ze krijgt bijval van Leon Hanssen, die er drie keer per week hardloopt. Met een ingezonden brief, die in mei werd gepubliceerd op de opiniepagina van het ED, uitte hij zijn onvrede over het beheer. "Sommige wandelpaden waren compleet onbegaanbaar geworden voor hardlopers." Ook haalde hij een kampement van een zwerver aan, die bij de Oirschotsedijk 'het rijk alleen had bij een nauwelijks bereikbare poel'. Hij riep op de orde te herstellen. Samen met Van Duuren en Verhagen maakte hij een wandeling door het bos en in de zomer werden de paden vrijgemaakt. Ook werden er een aantal zichtlijnen aangebracht. "Maar we koesteren ook de donkere en minder overzichtelijke gedeeltes." Dat dichte bebossing onveiliger is, ziet Verhagen niet zo. "Dat is perceptie. Ik ben nog nooit aangevallen door een boom. Ik voel me 's nachts veiliger hier dan op Stratumseind."