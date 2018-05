Milde straf voor gevecht in parkeergarage Heuvel in Eindhoven

Kaartje Vele dodelijke ongevallen sinds 1 april 'bizar' en 'hele botte pech'

13:26 NOORD-BRABANT - ,,Dit is bizar en vooral heel triest", is het eerste dat verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen uit Zaltbommel kwijt wil over het grote aantal dodelijke ongelukken in en vlakbij Noord-Brabant . Afgelopen maand vonden er elf dodelijke verkeersongevallen plaats, waarbij in totaal vijftien personen overleden.