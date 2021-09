Milieu-educatie Centrum in Genneper Parken Eindhoven wordt gesloopt; einde aan jarenlange discussie

Ook wordt de Genneperweg afgesloten voor doorgaand verkeer bij de watermolen. De ingang van het gebied voor leveranciers en anderen die per se met de auto moeten komen, komt te liggen aan de Antoon Coolenlaan. Dat zijn de belangrijkste punten uit het nieuwe Inrichtingsplan Genneper Parken dat wethouder Rik Thijs vrijdag presenteerde. ,,Daarmee maken we een einde aan een jarenlange politieke discussie over het MEC. Al is het plan nog niet helemaal rond en zoeken we nog financieringsmogelijkheden, want dat dit meer geld gaat kosten is duidelijk", aldus Thijs.