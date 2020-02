Milieudefensie: rechter moet ingrijpen op Vestdijk in Eindhoven

Dat ‘monsterproces’ dient dinsdag, voor een meervoudige raadkamer met drie rechters. Die hebben er drie uur voor uitgetrokken om de negen partijen én de gemeente Eindhoven te horen. Milieudefensie maakt er een serieus punt van dat dit college van B en W er in 2018 op terugkwam om doorgaand verkeer onmogelijk te maken. De ‘knip’ in de weg, bij de kruising met de Ten Hagestraat/Kanaalstraat werd geschrapt. Maar de gemeente mag dat helemaal niet doen, is het betoog van Milieudefensie-woordvoerder Bram van Liere.



De blokkade is immers een van de maatregelen uit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtverontreiniging (NSL) die Nederland op last van de Europese Unie opstelde om de uitstoot van stikstof onder het maximum van 40 microgram stikstofdioxide (NO2) per kuub lucht te krijgen. Dat was nodig om de gezondheid van burgers te bevorderen. De rechter heeft dat ook al eens bepaald. ,,Vergelijk het met de stikstofcrisis: daar bepaalde de Raad van State ook dat het verlenen van vergunningen in strijd was met Europees recht.”