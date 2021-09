Milieudefensie: waar is duurzaamheidsplan van Brainport?

Zeldzaam hoge koninklij­ke onderschei­ding voor Eindho­venaar Feike Sijbesma; in rijtje met ‘Meneer Frits’

3 september EINDHOVEN - Het is één van de allerhoogste koninklijke onderscheidingen. Het gaat dan ook om de meest invloedrijke Nederlander, tenminste zo doopte De Volkskrant Feike Sijbesma in 2018. Bij zijn afscheid als topman van DSM is de in Eindhoven woonachtige Sijbesma benoemd tot Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau.