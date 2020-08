Milieustraten Eindhoven, Geldrop en Valkenswaard vanwege hitte alleen 's morgen open

Patiënt (81) Grote Beek in Eindhoven gewurgd met schilderij­draad­je: waar was het personeel?

7:30 EINDHOVEN - De psychiatrische patiënt die maandag dood werd gevonden op De Grote Beek, is door een medebewoner gewurgd in de woonkamer. Dat roept de vraag op: waar was het personeel?