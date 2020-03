Milieuwethouder Rik Thijs Eindhoven: ‘niet tornen aan ambitieuze klimaatdoelstelling’

De milieudoelstelling ‘realistisch’ en ‘haalbaar, draagbaar en betaalbaar’ maken, dat wilden diverse partijen, zoals VVD, CDA en LPF. Thijs erkende dat het terugdringen van de CO2-uitstoot met 55 procent in 2030 ‘een flinke opgave is’, maar hij kiest er toch voor om de lat hoog te leggen. Omdat ‘95 procent’ van de deskundigen zegt dat het heel hard nodig is om nu een de uitstoot van CO2 echt aan te gaan pakken, aldus de GroenLinks-wethouder. Bovendien kan hij wijzen op de klimaatdoelstellingen die de raad heeft vastgelegd én het coalitieakkoord dat ook ambitieus is op dit vlak.

Klimaatraad voor advies

Maar de 'klimaatnoodtoestand’ uitroepen, zoals insprekers van actiegroep Extinction Rebellion hadden geëist, dat gaat Thijs te ver. ,,Dan stel je klimaat op 1 en de rest een hele tijd daar achteraan.” Wel wil de milieuwethouder één van de ‘eisen’ van de groep, en wensen van partijen als GroenLinks en D66, inwilligen. Hij wil een soort klimaatraad in het leven roepen die hem adviseert over te nemen maatregelen. ,,Is daar alleen plaats voor ja-knikkers, zoals het CDA vraagt? Laat ik het zo zeggen: ik wil graag een club mensen organiseren die aan de bak willen met het klimaat.”

Thijs komt in oktober met een klimaatplan 2021-2024 waarvoor de uitgangspunten in een notitie zijn beschreven. Die werd gisteravond besproken in de gemeenteraad. De wethouder kiest er vooral voor om samen te gaan werken met partijen in de stad die vooruit willen, in klimaatdeals met bedrijven, kennisinstellingen en inwoners. ,,Het moet echt anders als we de doelstellingen willen halen. Daarom komen we uit het stadhuis en zoeken we aansluiting in de stad. Ook om mensen met een kleinere portemonnee ‘mee te nemen’.”