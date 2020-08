Militair eerbetoon voor oorlogsveteraan Sjef Liebregts

EINDHOVEN - Oud Korea Strijder en oorlogsveteraan Sjef Liebregts is vrijdag 14 augustus op 90-jarige leeftijd overleden in een hospice in het bijzijn van zijn vier dochters.

Tot vier weken voor zijn overlijden woonden Liebregts nog in zijn huis in de Philipswijk met in zijn voortuin de vlaggenmast met de Nederlandse en Koreaanse vlag in de top. Liebregts was een oud-strijder in de Koreaans oorlog (1950-1953). Op 21-jarige leeftijd heeft hij zich gemeld voor zijn dienstplicht en zich als vrijwilliger opgegeven voor de oorlog in Korea. Hij ging voor het avontuur, maar ook voor de goede zaak. Korea moest bevrijd worden van het Noorden en China.

,,Hij heeft toen zijn hart verloren aan Korea en de Koreanen”, zegt zijn dochter Marina Liebregts. ,,Hij is een van de weinige die in de oorlogsperiode drie keer terug is gegaan. Heel bijzonder, gezien het een heel bloedige strijd was.”

In 2016 en 2018 is hij teruggegaan op uitnodiging van de regering van Zuid-Korea voor de jaarlijks herdenkingen, samen met Marina. ,,Dit jaar zou hij voor de laatste keer terug gaan, maar toen is hij ziek geworden. Helaas is het niet meer gelukt.”

Jaren heeft Liebregts zich hard gemaakt voor een veteranenhuis. Begin jaren negentig heeft hij zich, samen met oud-militairen, ingezet voor een club voor veteranen. Het heeft hem altijd dwars gezeten dat de maatschappelijke herkenning van veteranen zo lang op zich liet wachten. Het Veteranenhuis op de Smitsstraat in Eindhoven werd uiteindelijk pas in 2008 geopend. Liebregts had zich aangesloten bij Vereniging Oud Korea Strijders. Voorzitter Paul Gommers heeft Liebregts diverse malen ontmoet op reünies en ‘revisits’ naar Korea. ,,Hij kwam over als een sterke vent met een klein hartje. Hij kon geëmotioneerd raken bij het zien van de graven van overleden kameraden op de Zuid-Koreaanse begraafplaats en hij was onder de indruk van het eerbetoon van de Zuid-Koreaanse bevolking aan de oud-strijders.”

Morgen wordt met militair eerbetoon afscheid genomen van Liebregts. Marina: ,,Er staan vier soldaten om de kist. Het wordt een waardig afscheid. Mijn vader hechtte daar veel waarde aan.”