Militairen VS landen in Eindhoven voor grootste oefening in 25 jaar

37.000 militairen

Met de oefening testen de Amerikanen hoe snel zij drie gevechtsbrigades naar Europa kan krijgen en hoe snel zij kunnen reageren op een eventuele dreiging. Vanuit de VS verplaatsen 20.000 militairen hun materiaal naar verschillende zee- en luchthavens in Europa, zo meldt het ministerie van Defensie. Aan de oefening wordt ook deelgenomen door 9.000 in Europa gelegerde militairen en 8.000 uit 18 Europese landen. Met in totaal 37.000 deelnemende militairen is Defender Europe de grootste legeroefening in 25 jaar. De oefeningen zelf vinden plaats buiten Nederland, vooral in Duitsland, Polen en de Baltische staten.